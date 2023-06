Flavia Laos: Internautas la atacan en redes sociales tras su radical cambio físico

Los fans de Flavia Laos se encuentran sorprendidos después que la influencer publicara en sus redes sociales una serie de fotos en las que se aprecia un gran cambio físico. Según los internautas, la rubia estaría abusando de las cirugías estéticas y el maquillaje, por lo que algunos hasta se atrevieron a decir que parece una persona "transgénero".

La también cantante apareció en su cuenta de Instagram luciendo una peluca rubia platinada, junto a un maquillaje cargado que resaltaba mucho más sus facciones y labios, los cuales se veían bastante carnosos.

Además de esto, llevaba un set de dos piezas en color negro que tenía letras plateadas, esto a juego con unas botas del mismo color. En general, el look que llevaba Flavia resaltaba mucho los tonos metálicos, tanto en el maquillaje como en la ropa.

Los internautas no tardaron en dejar comentarios sobre las fotos de la popular influencer, que cuenta con más de 5 millones en la red social de los reels. Entre ellos destacaron los que afirmaban que Flavia se está pasando con la cirugías estéticas y el maquillaje; además, otros dijeron que la cantante se ve mejor sin tanta producción.

"Fuckkkk no vaaaa Flavia, pareces trans", "Me asusteee dije a este travesti no le sigo y luego vi tu nombre", "Esas fotos están mal te hacen ver mayor , reina te queremos pero es la verdad esas fotos no te favorecen", "No Flavia, no te reconozco! Tu eres linda como eres porfavor, no te hagas más cosas", se lee en los comentarios de su publicación.