Génesis Tapia lamenta la muerte de Carlos Gonzáles pese a maltratos: "No merecía ese final"

No estaba lista para la noticia. Génesis Tapia reveló en una entrevista a un medio local que se encuentra muy afectada por la muerte de su expareja Carlos Gonzáles. Según dijo la exmodelo, lo último que supo del fallecido es que había caído en una fuerte adicción a las drogas.

La ahora abogada brindó una entrevista en la que destacó que compartió un año y medio de su vida junto a Carlos Gonzáles, por lo que su muerte la había dejado sorprendida.

"Lamento muchísimo lo sucedido porque jamás le he deseado el mal a nadie. Compartí casi un año y medio a su lado, pero desde que supe que su adicción había empeorado, lo lamenté mucho porque siempre he resaltado las habilidades que ha tenido en vida", empezó diciendo la pelirroja a Trome.

En esa misma línea, expresó que logró muchas cosas en su vida gracias al apoyo de Gonzáles, tal como sus estudios de actuación en una de las universidades más conocidas del país.

"En su momento, me aconsejó de muchas maneras, Carlos quiso que estudiara, él me ayudó mucho con mis estudios de teatro. Si soy egresada de la Católica es gracias a él. Tuvo un comportamiento paternalista en muchas ocasiones, así que prefiero rescatar los momentos buenos que vivimos", agregó.

Como se recuerda, Génesis Tapia llevó una relación con el empresario de discotecas en el año 2012, la cual terminó después que la modelo lo denunciara por violencia física.

Por otro lado, dejó entrever que el fallecimiento de Gonzáles habría sido debido a una fuerte adicción a las drogas en las que estaba sumergido hace mucho tiempo.

"Supe de él hasta que dejó de estar internado por su adicción. La última persona que me dio referencia de él fue 'Tomate' Barraza. Estoy sorprendida por su muerte. No merecía este final, me entristece", concluyó.