Magaly sobre Génesis Tapia por revelar información de Ale Venturo: "Ahora se alucina periodista"

Tras las imágenes mostradas por Magaly Medina de Rodrigo Cuba en salidas con una Miss Perú, una de las personas que reapareció a opinar fue Génesis Tapia quien aseguró que Ale Venturo le confirmó que su expareja le fue infiel.

Ante ello la 'Urraca' no se quedó callada y arremetió contra la exbailarina de Alma Bella.

La ahora abogada se presentó en el programa conducido por Pia Copello 'Mande Quien Mande' donde recordó el ampay del 'Gato' donde se le ve muy cariñoso con una chica en una fiesta.

"Si bien es cierto y recordamos que hace unos meses atrás se le vio a Rodrigo Cuba en una posición que no era la más adecuada, teniendo en cuenta que tenía una pareja y estaba en estado de gestación. Pero nunca se corroboró una infidelidad", mencionó Génesis.

Posteriormente Tapia indicó que Ale Venturo le escribió para contarle que el 'Gato' Cuba le había sido infiel.

"Alexandra Venturo me corroboró que hubo una infidelidad [...] También (me dijo) que no se fue de la relaciona por presión de su familia, por parte del padre y de la madre de Rodrigo Cuba", afirmó.