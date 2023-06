Gian Marco celebra la relación de su hija en el mes del orgullo: "Las amo y las defiendo"

El cantante Gian Marco utilizó sus redes sociales para dedicar un emotivo mensaje a su hija Nicole Zignago y a su nuera Fernanda Piña en el mes del orgullo LGBTQ. El autor de 'Te Mentiría' recalcó el amor y el respeto que siente por el romance de ambas.

El peruano Gian Marco Zignago publicó una serie de fotos en su cuenta de Instagram donde mostró todo su orgullo y admiración hacia su hija mayor, la cantante Nicole Zignago, y su nuera, la fotógrafa y jugadora de fútbol Fernanda Piña.

Además, el autor de 'Se me Olvidó' indicó que 'Fer' es una mujer con una luz hermosa que apareció en la vida de su hija para hacerla feliz.

"Orgulloso de ser del padre de Nicole, una mujer noble, honesta, sensible, justa y agradecido infinitamente que haya aparecido en su vida una luz hermosa como Fer, sincera, sensible, frontal y con una bondad que no tiene límites. Las amo, las respeto, las defiendo y aquí me tendrán todos los días de mi vida", agregó.

Finalmente, Gian Marco aconsejó a las personas que son padres y madres que no es tan difícil entienden la orientación sexual de sus hijos.

"A todos los padres que me están leyendo, no es tan difícil entender, porque el amor no se entiende, se vive, se siente. El amor fortalece, empoderada, el amor educa. A todos los hijos que viven en silencio, no tengan miedo, hablen, digan lo que tengan que decir, busquen ayuda, encuentren claridad y atrévanse a no vivir en la mentira, finalizó el peruano.