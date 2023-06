Hija de Gian Marco, Nicole Zignago, teloneará los conciertos de Jesse y Joy en Estados Unidos y Canadá

La hija del cantautor peruano Gian Marco, Nicole Zignago, teloneará los conciertos de Jesse y Joy en Estados Unidos y Canadá como parte de la gira "Clichés Tour".

La jovencita ha estado compartiendo instantáneas y un video en un camerino de los artistas de "La mala suerte". También contó una experiencia personal de cuando ella tenía 8 años.

El video data del 5 de marzo en su cuenta oficial de Instagram. En aquella oportunidad dijo que iba a abrir el concierto del dúo en el Auditorio Nacional de México.

En tanto, el día de ayer hizo una nueva publicación donde confirmó su participación en la gira "Clichés Tour" de los artistas mexicanos, donde dijo que teloneará la primera parte del evento.

Sus fanáticos y familiares reaccionaron con gusto y la llenaron de elogios por tan grande logro al lado de sus referentes musicales de cuando Nicole era una niña.

El año pasado fue muy importante para la hija de Gian Marco, ya que fue nominada como mejor nueva artista en los premios Latin Grammy 2022.

"Estamos nominados a los Latin Grammys como mejor nuevo artista! Gracias a la vida por dejar crecer este amor y respeto tan grande que le tengo a lo que hago. Gracias a cada una de las personas que han hecho música conmigo. Gracias a ustedes porque mis canciones no encontrarían casa, no estarían vivas sin su amor. Gracias a mi país, que me vio cantar por primera vez; llevarte conmigo a todos lados es importante pa' mi. Uff Gracias", publicó el 20 de setiembre del año pasado.