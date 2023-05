''Cuando hay amor, no existe el miedo'': Gian Marco envía tierno mensaje a su pareja Juliana Molina

Luego de que Gian Marco confirmara que fue operado de emergencia por un problema de salud relacionado al cáncer, no dudó en reaparecer a través de sus redes sociales para dedicar un amoroso mensaje a su nueva pareja, Juliana Molina.

El intérprete de ''Te mentiría'' y ''Tú no te imaginas'', compartió una publicación con tres imágenes en las que aparece junto a la colombiana Juliana Molina, quien es actualmente su pareja, pues luego de revelar que padeció cáncer, está más que agradecido con las personas que lo respaldaron y brindaron apoyo en uno de los momentos más difíciles de su vida.

"Encontrarnos en el camino no era parte del viaje, no estaba en el mapa, pero si en las coordenadas del destino. El miedo es ausencia de amor. Cuando hay amor no existe el miedo'', dice la parte inicial de la publicación que hizo.