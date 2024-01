Gino Arévalo rompe en llanto al confesar que maltrató y le fue infiel a su exesposa: "16 años se fueron al diablo"

04/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El actor cómico, Gino Arévalo, sorprendió a todos en la farándula nacional al revelar que no vive el mejor momento de su vida tras haberse separado de su exesposa debido a que le fue infiel a la madre de sus hijas, Xiomara Dachsel.

"A mí me afectó justo el tema de las infidelidades. Es un tema de que hay mujeres que se meten, en mi caso, por ejemplo, había una persona que, me ha afectado el divorcio, hace dos meses, pero por mutuo acuerdo. Justamente, tocaban el tema, yo no voy a exigir o cometer una locura para verme perjudicado, tengo dos hijas maravillosas que amo y quiero", expresó en 'Todo se filtra'.

¿Arrepentido de su infidelidad?

En medio de una entrevista, el popular 'Tacachera' no dudó en confesar que se encuentra arrepentido por sus acciones del pasado que lo llevaron a "tirar al tacho 16 años de relación" y quebrar su familia por completo. Sin embargo, los entrevistadores quedaron boquiabiertos por lo que estaba a punto de comentar: ¡maltrató al amor de su vida!

"Uno piensa que la mujer que tiene al lado va a ser perpetua para toda la vida porque te perdona, hasta que también llega a un límite que ya no da, o sea, son 16 años que se fueron al diablo por mi mala cabeza. (...) La trató mal psicológicamente, yo lo reconozco, estoy completamente arrepentido, no podía dormir en mi casa", comentó Arévalo con lágrimas en su rostro, ante la mirada de Lady Guillén.

¿A qué se dedica actualmente?

Tras mantenerse alejado de la televisión, el exintegrante de 'Recargados de América', contó anteriormente, que inició un negocio y abrió una pollería en Los Olivos con temática selvática, pero debido a la pandemia se vio obligado a cerrar sus puertas y encontrar una nueva forma de solventar sus gastos, como laborar en un negocio de fabricación de acero inoxidable ubicada en el distrito de Lurín.

"Ahorita estoy mismo 'mil oficios', trabajando como taxi y en esa empresa ayudo a cortar fierro. Mis días comienzan a las 5 de la mañana, no me avergüenza trabajar, pues así saco adelante a mis hijas", expresó.

De esta manera, Gino Arévalo no descartó la posibilidad de aceptar alguna oferta para actuar, pero se quebró al recordar que su vida es una tragedia desde su divorcio con Xiomara Dachsel, debido a que él le fue infiel y estaba cansada de soportar sus constantes maltratos psicológicos.