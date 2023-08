Gisela borra marca de su lujosa cartera y Magaly se burla: "No te hagas la humilde"

No la soporta. Magaly Medina tomó unos minutos de su último programa para criticar a Gisela Valcárcel, quien en las últimas horas se volvió viral en redes sociales tras publicar una foto en Instagram donde estaba usando una lujosa cartera, pero el detalle es que borró el logo de la marca, por lo que los internautas la criticaron.

La rubia conductora subió una foto hace varios días en la que lucía un look de color negro, acompañado de un collar de perlas y un bolso de la marca Louis Vuitton, al cual le difuminó el logotipo.

Después de esto, varios de sus seguidores fueron a comentarios para dejar comentarios como "¿Por qué escondes los detalles de tu LV", "Las personas compramos lo que nos encanta para lucirlos, no entiendo porque lo oculta", a los que Gisela respondió en comentarios.

"No me gusta mostrar marcas, no me di cuenta y luego no tenía otra foto para compartir, por eso la subí. Pero lo mío no es mostrar marcas, por eso lo hice. Cada quien con sus gustos (...) Es mi foto y yo no publico para lucir lo que tengo sino para mostrar una actitud, la de hoy era sobre mi domingo entre amigos. Sin afán de lucir nada más que mi actitud", escribió.