Giselo revela que su hermana quedó mal tras hacerse abdominoplastía con el Dr. Fong: "Se le hizo fibrosis"

05/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Edson Dávila, más conocido como Giselo, contó que él fue uno de los primeros en hacer famoso el Dr. Fong a cambio de canje. Además, llevó a su hermana para que se realice una abdominoplastia pero no quedó bien ya que le dio fibrosis y tuvo que hacerse sesiones de masajes.

El conductor de 'América hoy' reveló que fue en el 2020 que el doctor le escribió para hacerle una limpieza facial. Sin embargo, al darse cuenta que tenía algunos complejos con su cuerpo, lo operó en pocos días.

"Yo llegué al doctor Fong en 2020 para hacerme una limpieza facial. Él me escribe. Yo voy, converso con él y me dice si no me gustaría hacerme alguna cosita por canje, por publicidad. Yo era bailarín, tenía algunos rollitos y a los tres días ya estaba operado", contó.

Sin embargo, contó que tuvo miedo ya que nunca contó con un médico anestesiólogo. "Pasé por riesgo quirúrgico, pero me operé en el consultorio del doctor en Pershing. A mí nunca me sedó por completo, fue ambulatorio, fue lipo localizada, no tuve médico anestesiólogo", narró Edson Dávila.

Finalmente, aseguró que su hermana también se hizo una cirugía con el Dr. Fong. Sin embargo, no quedó del todo bien ya que le dio fibrosis.

"Ahí sí era una clínica en La Victoria. Gracias a Dios todo bien, no es que quedó como hubiéramos querido, no quedó del todo bien jalada, no le gustó mucho. Se le hizo fibrosis y se tuvo que hacer masajes", sentenció.

Samahara Lobatón quedó grave tras cirugía con Fong

Según Ethel Pozo, la hija de Melissa Klug pasó un terrible episodio hace varios años cuando participaba en 'El gran show', ya que estaba muy delicada de salud, a tal punto de no poder participar en los ensayos del reality que conducía su madre Gisela Valcárcel.

La confesión de Ethel Pozo partió a raíz de que la diseñadora Cinthia Vigil dijera que decidió ponerse en manos del Dr. Fong después de ver una historia en Instagram de Samahara Lobatón.

"Experiencia no es un story que alguien ponga. Ayer escuché que la diseñadora Cinthia Vigil decidió al parecer operarse con este doctor porque vio una historia de Samahara Lobaton y creo que hasta ahora nadie se ha atrevido a decir que una de las personas que llegó a un acuerdo para no decir lo grave que estuvo, fue Samahara Lobatón", reveló.

Es así que, Edson Dávila contó que fue él quien lanzó a la fama al Dr. Fong después de hacerse una cirugía con él. Sin embargo, su hermana no tuvo la misma suerte y le dio fibrosis.