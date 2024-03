¡Terrible! Koky Belaunde denunció ser víctima de extorsión desde celular robado de Gisela Valcárcel

Hace unos días, Gisela Valcárcel fue víctima de la inseguridad ciudadana y denunció el hurto de su celular mientras caminaba por las calles de San Isidro. Tras ello, Koky Belaunde informó que viene recibiendo llamadas telefónicas desde el número robado de la popular 'Señito'.

El estilista resaltó que estas llamadas son para pedirle dinero, por lo que decidió dar aviso a las autoridades. Pues como se sabe, cada día aumentan los casos de extorsión en nuestro país.

Koky Belaunde, estilista y amigo de Gisela Valcárcel, denunció que ha venido recibiendo llamadas desde el número robado de la productora, para pedirle dinero. Por ello, hizo un llamado a las autoridades.

Como se recuerda, el robo ocurrió mientras Valcárcel paseaba por la exclusiva zona de El Golf, un hecho que ha sacado a relucir problemas de seguridad en el distrito y, por extensión, en la capital peruana.

Luego de sufrir el robo de su celular, Gisela Valcárcel recibió un sinfín de críticas por haber anunciado ello en redes sociales. Por ello, la productora de TV aseguró que no lo hizo con la finalidad de lamentarse, por el contrario, quería alertar sobre la inseguridad que existe en todos los distritos.

De acuerdo a los registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el vehículo que se usó para el robo está registrado a nombre de Julio César Sarmiento Iriarte, un ciudadano extranjero con Permiso Temporal de Permanencia, quien no posee licencia de conducir. A pesar de la ausencia de licencia, la motocicleta de Sarmiento Iriarte ha acumulado dos infracciones de tránsito.

Como se mencionó, Gisela Valcárcel lamentó que la gente lejos de solidarizarse con ella por haber sufrido el robo de su celular, le haya cuestionado por denunciar públicamente este hecho.