"Hoy se van": Cassandra Sánchez impacta al someterse a una peculiar cirugía, ¿de qué se operó?

En una inesperada revelación, Cassandra Sánchez de Lamadrid, gerente comercial del reconocido certamen Miss Perú, ha sorprendido a sus seguidores al compartir en sus redes sociales detalles sobre una peculiar cirugía a la que se sometió recientemente.

La hija de Jessica Newton compartió con sus seguidores que se sometió a la eliminación de dos lunares, revelando así el misterio detrás de su intervención. La cirugía, aunque pequeña, ha despertado el interés y la curiosidad de sus fans, quienes han seguido de cerca cada actualización de la esposa de Deyvis Orosco sobre este procedimiento.

Cassandra Sánchez eligió compartir su experiencia a través de sus historias en Instagram, donde detalló que la especialista encargada de la cirugía, la Dra. Ruth, es una profesional reconocida que ha trabajado previamente con destacadas personalidades del mundo del espectáculo peruano, especialmente en el ámbito del entretenimiento peruano.

La intervención, según lo narrado por la misma Cassandra, fue breve y sin complicaciones. Además, destacó que durante el procedimiento se encontraba en una reunión en Google Maps, evidenciando la sencillez y normalidad con la que afrontó la cirugía.

Cassandra Sánchez se somete a cirugía.

"Hoy se van estos dos lunares. Gracias por siempre cuidarme y engreírme @dra.ruth.dermatologa. (...) Muchos me preguntan si me dolió, la verdad es que no. Estaba en una reunión en Google Maps y no sentí nada", compartió la gerente comercial del Miss Perú.