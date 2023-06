¡Inaudito! Presidente Gabriel Boric le escribió a Taylor Swift para que incluya a Chile en su gira

Hace algunas semanas la cantante Taylor Swift anunció su gira latinoamericana, donde incluyó a países como Brasil, Argentina y México, pero no incluyó a Perú y tampoco Chile, motivo por el cual el presidente Gabriel Boric reveló que le ha escrito a la cantante con la esperanza que incluya al país mapocho en su gira 'The Eras Tour'.

Como se sabe, el presidente chileno ha inaugurado una nueva forma de comunicarse con sus seguidores en todas las redes sociales en las que está presente.

Es en este contexto que, Gabriel Boric hizo un video que publicó en sus redes sociales y entre varias consultas, tocó el tema de Taylor Swift.

"Una cosa que me preguntan mucho es qué pasa con Taylor Swift", empezó diciendo.

Después de esto, agregó que ha intentado contactar a la famosa cantante estadounidense.

"Le escribí hace poco (...) Vamos a ver si me responde... para que en algún momento esperamos que nos incluya en su gira latinoamericana. Pero en algún momento escuchará a las swifties chilenas. Y no me cabe ninguna duda de que va a venir a Chile, ojalá, espero, durante los próximos tres años", afirmó Boric.