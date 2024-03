¡Indignado! Dilbert Aguilar arremete contra responsables de noticia falsa sobre su muerte

Dilbert Aguilar sobrevivió al fuerte cuadro de neumonía que lo aquejaba hace algunas semanas; sin embargo, el cantante de cumbia, bastante indignado, decidió pronunciarse recientemente debido a que personas inescrupulosas viralizaron una noticia falsa que anunciaba su muerte.

Es usual que algunos portales digitales difundan información falsa sobre el fallecimiento de algún artista, situación que no es ajena en nuestro país.

Esta vez, Dilbert Aguilar, el 'Pequeño Gigante de la cumbia', volvió a 'repetir el plato', mostrándose sumamente fastidiado, puesto que se vio en la obligación de desmentir dicha noticia que generó angustia y tristeza entre sus familiares, amigos cercanos y sobre todo en tus fanáticos.

En recientes declaraciones para diario 'Expreso', el artista peruano precisó que, en efecto, estaba al tanto de la información que estaba siendo difundida en distintas redes sociales, por lo que no dudó en criticar a estas personas y su "grado de maldad".

"Sí, efectivamente estoy al tanto de la noticia, no te imaginas cuantas llamadas estoy recibiendo, creo que como 30 mil. Es increíble el grado de maldad de algunas personas que no reparan en el daño que hacen con estas cosas", señaló el cumbiambero.

En esa misma línea, el ex de Claudia Portocarrero optó por lanzar un 'tremendo misil' a aquellos que utilizaron su nombre para dar este tipo de noticias.

Según mencionó, se encuentra "vivito para seguir cantando" en los conciertos que tiene pendiente a nivel nacional, por lo que próximamente estaría lanzando su nueva agenda para retomar su vida artística.

"Aquí estoy de pie, vivito para seguir cantando, hay Dilbert para rato, me siento mucho mejor y con las pilas recargadas para seguir alegrando al Perú y al mundo. Pronto estaré con todos ustedes donde me llamen", sostuvo.

La esposa de Dilbert Aguilar, Jhazmín Gutarra, se pronunció nuevamente para informar a los fanáticos sobre el estado de salud del cantante. Asimismo, aprovechó el momento para referirse a Claudia Portocarrero y sus controversiales declaraciones.

"Yo no tengo ningún problema ni nada en contra de esa persona, se respeta lo que diga. Se sabe que le tiene mucho cariño a Dibert y se respeta, yo no tengo problemas con ella. Pero sí me incomodaron las cosas que dijo, solo hice saber eso", declaró al medio.