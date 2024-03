¡Indignante! Magaly Medina denuncia que están usando su nombre para estafar en Facebook

Las estafas en redes sociales han crecido cada día más con la llegada de la inteligencia artificial. En medio de esto, Magaly Medina denunció que delincuentes cibernéticos están usando su nombre e imagen para estafar incautos y pedirles datos a través de Facebook, con la finalidad de vaciar sus cuentas bancarias.

Magaly Medina explicó que los delincuentes cibernéticos han creado una cuenta en Facebook usando su nombre y realiza transmisiones en vivo falsas, ya que usan videos de transmisiones que ella hizo antes.

"Yo tengo solo dos Facebook; uno oficial y el otro que es privado. Mi única cuenta oficial para mis fans es Magaly Medina V, no se dejen engañar", indicó.

Finalmente, advirtió que una vez detectan a las personas que están viendo los 'en vivo', les escriben por interno para solicitarles datos personas y hasta tarjetas de crédito, aprovechando la credibilidad que ella tiene.

"Me indigna que estén tratando de aprovecharse de la gente que me sigue. Yo no doy ningún premio monetario ni ofrezco dinero, ni ningún tipo de retribución en mis redes sociales", concluyó.