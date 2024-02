Magaly Medina destruye a Pamela Franco por frases discriminatorias contra Cueva: "No le creo nada"

Pamela Franco ha vuelto ha estar en el ojo de la tormenta después de proferir palabras discriminatorias contra Christian Cueva. La cantante negó tajantemente haber llamado "cholo" y "enano" al futbolista, sin embargo, Magaly Medina comentó que no le cree en absoluto y expuso sus razones.

Cómo se recuerda, 'Magaly TV, la firme' presentó conversaciones que tuvo con Pamela López, donde se revelaba qué la cantante de cumbia había tenido duras palabras con el deportista peruano.

La conductora de espectáculos no dudó en abordar el tema haciendo una imitación sarcástica de las declaraciones de Franco y enseguida, explicó que muchas veces los peruanos de la sierra son los que más tienden a discriminar, esto después que Pamela Franco asegure que es "serrana".

En otro momento, la periodista cuestionó a Franco por haberse metido con él cuando aún estaba casado con Pamela López.

Finalmente, Magaly hizo una catarsis sobre sobre la discriminación que existe en la sociedad y aceptó que quizá en alguna oportunidad haya caído en ello.

"Yo a veces choleo, a mí misma me choleo. Siempre digo que soy chola, pues. Antes que me cholee el resto, me choleo yo. Chola, provinciana y huachana. Eso de decir: 'El cholo este...', no sé, de repente se me ha salido alguna vez en mi vida", concluyó.