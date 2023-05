¿Intenta recuperar su amor? Paolo Hurtado sorprende a Rosa Fuentes con mariachis por su cumpleaños

A pesar de enfrentar la infidelidad de su esposo Paolo Hurtado, Rosa Fuentes ha optado por seguir adelante sin la presencia de 'Cabalito'. En esta ocasión, la empresaria celebró su cumpleaños número 35 rodeada de emotivas sorpresas preparadas por sus amigos y familiares. Sin embargo, quedó impactada cuando llegaron mariachis en representación del futbolista.

Rosa Fuentes no dudó en agradecer a sus invitados por asistir a su fiesta de cumpleaños. La expareja de Paolo Hurtado habló sobre los momentos difíciles que tuvo que vivir después de la infidelidad del 'Caballito'. Las imágenes las obtuvo, en exclusiva, el programa de las mañanas "América Hoy".

"Este almuercito con mucho cariño de mi parte, este año ya no tengo "sponsor", este año estoy yo sola. Son mis 35 y solamente me queda agradecer porque muchas de las personas que están aquí me han acompañado en los momentos más difíciles de mi vida y por eso quería compartir un año más porque este año que viene es nuevo para mí y mis hijos", fueron las emotivas palabras de Rosa Fuentes.

En medio de la celebración, un conjunto de mariachis irrumpió en el evento para sorprenderla. Inicialmente, ella se mostró bastante contenta, pero su alegría se vio afectada cuando el mariachi le reveló que provenía del 'Caballito'.

Rosa Fuentes confirmó que invitó a su expareja Paolo Hurtado a la reunión familiar, ya que además de celebrar su cumpleaños, también se revelaría el sexo de su bebé. Sin embargo, el futbolista prefirió ausentarse.

"De todos los que estuvimos el año pasado, este año estamos los mismos menos uno y ese uno decidió no venir, decidió no estar aquí. Emocionada, bueno, no te puedo decir que me esperaba una niña, pero es una bendición", mencionó.