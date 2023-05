¿Rosa Fuentes perdonó infidelidad de Paolo Hurtado?: "Mi amor por ti es incondicional"

Recientemente, Jossmery Toledo sorprendió a todos al anunciar que su relación romántica con Paolo Hurtado había llegado a su fin. Sin embargo, no se detuvo ahí y dejó entrever la posibilidad de que él se hubiera reconciliado con su esposa, Rosa Fuentes.

Aunque ninguno de ellos aclaró la situación, todo parece indicar que el perdón llegó para Paolo Hurtado ¿Qué sucedió exactamente? A continuación, te lo explicamos en detalle.

Antes de la celebración del Día de la Madre, la empresaria hizo una publicación única en su cuenta de Instagram que dejó perplejas a muchas personas. El mensaje se centra en el concepto de un perdón infinito y un amor incondicional hacia alguien.

En las recientes entrevistas concedidas por Rosa Fuentes a varios medios de comunicación, insinuó que Paolo Hurtado habría intentado reavivar su relación al obsequiarle diferentes regalos a la madre de sus hijos.

Además, se registró el avistamiento del futbolista de Cienciano entrando al departamento de la empresaria y visitando su nuevo establecimiento. Estas señales están alimentando los rumores sobre una potencial reconciliación.

"Hoy quiero que sepas que mi perdón es infinito y mi amor por ti es incondicional. No importa cuáles hayan sido tus errores o fallas en el pasado, siempre puedes acercarte a mí y encontrar mi gracia y misericordia".

¿Rosa Fuentes perdonó a Paolo Hurtado?

Hace unos meses, Rosa Fuentes hizo su regreso a las redes sociales y respondió de manera contundente a Paolo Hurtado, su todavía esposo. Utilizando sus plataformas, la empresaria decidió enfrentar al futbolista después de que él la amenazara con revelar detalles íntimos de su vida.

La empresaria compartió un mensaje en Instagram para recordarle al jugador del Cienciano que siempre ha estado pendiente de su carrera y le aseguró que superará esta situación por el bienestar de sus hijos.

"Nadie me va a detener, saldré adelante con mis hijos con amenazas de gente que no tiene sangre en la cara, con personas ridículas y cegadas, entiendan de una vez por todas el pleito es de los padres, no de los hijos", escribió.