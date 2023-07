Janet se burla de Guerrero al oír su acento 'gaucho': ''Tres meses en Argentina y habla como Maradona''

11/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Actualmente, Paolo Guerrero se encuentra atravesando por un buen momento familiar tras el nacimiento de su último hijo, fruto de su relación con Ana Paula Consorte; sin embargo, Janet Barboza lo criticó al escuchar que en una de sus recientes entrevistas, el futbolista hablaba con un acento que no pasó desapercibido.

Janet se burla de Guerrero

El 9 de la selección peruana fue entrevistado este último lunes, 10 de julio, por un conocido programa de deportes perteneciente al canal ESPN, en el que incluso no tuvo ningún inconveniente en mostrar a su nueva familia al público televidente.

No obstante, hubo un detalle que sorprendió a muchos y que no pasó desapercibido sobre todo por los conductores ''América Hoy''. Debido a ello, Janet Barboza, muy indignada, no dudó en arremeter contra el futbolista al oír que hablaba con acento argentino.

En la última edición del programa matutino, compararon a Paolo Guerreo con Tilsa Lonzano, pues 'Tili' hace poco tiempo viajó a España y regreso con un marcado acento español. En ese sentido, la popular 'retoquitos' se burló del 'Depredador'.

"Tres meses en Argentina y habla como Che, como Maradona", dijo la conductora de ''América Hoy'' entre risas.

Cabe precisar que, Guerrero viajó a Argentina para formar parte de las filas del Racing Club; sin embargo, se encuentra actualmente sin equipo.

Presentó internacionalmente a su familia

El futbolista se animó nuevamente a hablar del bebé que tiene con Ana Paula Consorte y reveló cuáles son los deseos que tiene para su último heredero. Esto, luego de que las cámaras del programa que lo entrevistó enfocaran sin ningún problema a su familia.

"Ojalá (que sea un '9′) es mi último cartucho (...) Los otros dos hombres no son, este (bebé) espero que sea (futbolista) (...) Este sí tiene que jugar. Dios me tiene que dar la bendición (de) que este juegue", comentó al programa deportivo.

Además, confesó que sus dos primeros hijos no tienen ningún tipo de afición por el fútbol debido a que tienen otras prioridades como la práctica del snowboard.

Recordemos que hace unos días, la pareja del nueve de la selección reveló el rostro de su pequeño bebé, Paolo André de 2 meses, quien deslumbró a más de un seguidos con sus bellos ojos celestes y el gran parecido que tiene a su abuela doña Peta, la madre de Paolo Guerrero.

Ante esta situación, Janet Barboza no tuvo reparos en burlarse de Paolo Guerrero tras oír que hablaba como argentino, pese a que lleva pocos meses viviendo allá.