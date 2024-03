Brunella Horna 'abandona' Perú en medio de pelea con Ana Paula Consorte ¿A dónde se fue?

Brunella Horna y Ana Paula Consorte se han visto enfrentadas en una batalla mediática durante las últimas semanas y en medio de ello, la influencer decidió abandonar el país. Sus compañeros de programa revelaron el destino que Brunella eligió para pasar el feriado largo.

Recordemos que Ana Paula Consorte tildó de mentirosa a Brunella Horna y dejó claro que no le interesa su amistad ahora que vive en Perú, específicamente en la ciudad de Trujillo, debido a que está acompañando a su pareja Paolo Guerrero mientras juega en el club de la UCV.

Los conductores del magazine matutino de América TV comentaron sobre la pelea entre Brunella y Ana Paula, además del viaje de la rubia. Sin embargo, dejaron en claro que ese viaje ya estaba programado desde hace algún tiempo, por lo que descartan completamente que Brunella 'se corra' de la brasileña.

Asimismo, comunicaron que Brunella solo estará fuera del país mientras dure el feriado largo, ya que el lunes 1 de abril retoma sus labores como figura de América.

En medio de la pelea de Brunella y Ana Paula, Janet Barboza llamó desubicada a Ana Paula Consorte y dejó entrever que es una persona muy caprichosa.

"Tenemos a una Ana Paula Consorte bastante desubicada. Es que la gente malcriada a mi no me gusta, no me gusta cuando yo veo una persona con caprichos con arranques", expresó Janet Barboza.