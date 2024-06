Jefferson Farfán revela quién lo motivó a invertir en su propio mall y proporciona detalles del proyecto

El exfutbolista peruano Jefferson Farfán ha sorprendido al público con su incursión en el mundo empresarial, específicamente en el sector inmobiliario, al revelarse su participación en la construcción de un nuevo mall en el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur. 'América Hoy' informó que el '10 de la calle' es uno de los inversionistas del proyecto denominado 'Foquita Mall', cuyo lanzamiento está previsto para diciembre de 2024.

Las conductoras de 'América Hoy', Janet Barboza, Brunella Horna y Ethel Pozo, dieron a conocer la noticia tras emitir una entrevista con Jefferson Farfán, realizada semanas atrás y recién revelada al público.

Durante la conversación, emitida el miércoles 19 de junio, el exfutbolista anunció su dedicación al mundo empresarial tras retirarse del fútbol profesional. Aunque Jefferson Farfán se mostró reservado sobre los detalles, confirmó que trabaja en un proyecto relacionado con la construcción.

"Sí (me estoy dedicando al mundo empresarial), hay algunas cositas. Hace cinco años vengo trabajando en un rubro que no me imaginé que estaría. Voy a lanzar algo que muy pronto se enterarán, tiene que ver con la construcción", comentó Farfán, comprometiéndose a compartir más información cuando el proyecto esté más avanzado.