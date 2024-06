¿Problemas con El Prefe? Leslie Shaw revela por qué prefiere estar en Perú en vez de Estados Unidos

Últimamente, la cantante Leslie Shaw ha sido vista frecuentemente en Perú, a pesar de haberse mudado a Estados Unidos para avanzar en su carrera. ¿Podría estar enfrentando dificultades con su novio, El Prefe? Aquí te lo contamos.

La reconocida cantante urbana, Leslie Shaw, sorprendió a sus seguidores recientemente al aclarar rumores sobre su relación con El Prefe en una entrevista reveladora. Contrario a las especulaciones, aseguró que su noviazgo con el cantante cubano está más fuerte que nunca, a pesar de no haber podido celebrar juntos su cumpleaños reciente.

La cantante enfatizó que ambos están trabajando arduamente para alcanzar sus metas, incluyendo su anhelado matrimonio. "Ya tenemos tres años juntos. La boda sigue pendiente, solo que queremos hacer un tonazo y para eso hay que juntar su platita", mencionó Leslie Shaw en la entrevista, destacando la solidez de su compromiso.

Leslie Shaw explicó por qué últimamente ha estado realizando más shows en Perú en comparación con Estados Unidos, donde inicialmente se había trasladado para impulsar su carrera.

Aunque reconoce las oportunidades que encontró en el país norteamericano durante la pandemia, Leslie Shaw mencionó que actualmente ha encontrado una mayor demanda y oportunidades económicas en su país. Esto la ha llevado a regresar con frecuencia, conectando mejor con su público y beneficiándose de un mercado que valora su talento.

"Es que soy bien angurrienta y acá está el dinero. Últimamente, no me dejan irme, normalmente yo vengo por dos semanitas para hacer algunas cosas, pero ahora vengo y me quedo. Creo que hay procesos que un artista tiene que pasar sí o sí para crecer, y ya mi tiempo de lucharla en Estados Unidos fue durante la pandemia. Me hice de muchos contactos. Ahora estoy en un momento más estable y productivo", comentó a Trome.

Finalmente, la cantante también destacó su enfoque en evitar conflictos mediáticos, aunque no duda en defenderse si es necesario.

"¡Ay! No sé, si me buscan, me encuentran. Ese es el problema, soy picona y si me hincan, ya pues. No me gusta entrar en peleas públicas, pero tampoco me dejo. Si alguien me ataca, no dudo en defenderme y responder. Es parte de mi carácter," afirmó Leslie Shaw.