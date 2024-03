Jefferson Farfán toma radical decisión al revelar que tiene una hija con Darinka: "Llegaron a un acuerdo"

El ex Alianza Lima, Jefferson Farfán, generó polémica al revelar que tiene una hija de un año y dos meses, cuya madre sería la joven identificada como Darinka Ramírez. Ante esto, Magaly Medina contó que el '10 de la calle' tomó una importante decisión para garantizar el bienestar de su cuarto retoño.

Según un informe elaborado por 'Magaly TV, la firme', la madre de la cuarta hija de Jefferson Farfán es amiga de Lucero Jara, joven que fue ampayada con Pedro Gallese en el 2019.

Asimismo, la periodista informó que la Foquita decidió no tener ningún lazo sentimental con Darinka, quien está a pocas semanas de cumplir 25 años, por lo que sólo habrían llegado a un acuerdo por el bienestar de su pequeña.

"No sabemos más de ella, porque además no se siguen (en las redes). Han llegado a un acuerdo por el bien de esa niña, donde el se va a encargar de criarla y estar presente como padre, pero entre ellos no existe ninguna relación", expresó la conductora.