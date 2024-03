Darinka Ramírez muestra a su bebé y lanza controversial mensaje ¿Indirecta para Jefferson Farfán?

11/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace unos días, Jefferson Farfán reveló que tiene una hija de aproximadamente un año y dos meses, cuya madre respondería al nombre de Darinka Ramírez. La joven modelo ha mostrado por primera vez parte del rostro de su hija y lanzó un contundente mensaje en su cuenta de Instagram.

Cómo se sabe, hasta hace unos días solo se le conocían 3 hijos al '10 de la calle'. Sin embargo, tras la revelación que hizo, ahora se sabe que tiene cuatro y su último retoño respondió el nombre de Luana.

¿Qué dijo Darinka Ramírez?

La modelo utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un particular mensaje que habla sobre no preocuparse por las cosas que no puedes controlar. "Lo que está fuera de tu control, también debe estar fuera de tu cabeza . Léelo las veces que sean necesarias", compartió.

Sin embargo, no fue su única acción ya que en una siguiente historia mostró a la pequeña hija jugando en un parque. La bebé usaba un conjunto blanco se puede ver que lleva el cabello rizado, como Jefferson Farfán. Aunque no se mostró el rostro de la pequeña, se puede visualizar ligeramente su perfil.

¿A qué se dedica Darinka?

Luego de anunciar la existencia de su cuarta hija, llamada Luana, América Espectáculos reveló que la madre de la última heredera de Jefferson Farfán se trataría de Darinka Ramírez, quien se dedica al modelaje en redes sociales y además tiene algunos emprendimientos online.

La influencer cuenta con una considerable cantidad de seguidores en su cuenta de Instagram, donde publica sus trabajos como modelo y además dirige la tienda 'bloopstreetwearkids', especializada en ropa unisex de estilo urbano para niños.

Hasta el momento, Darinka no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, en sus redes sociales mostró su proceso de embarazo y actualmente publica varias fotografías de su pequeña hija, quien tiene risos negros y la estatura de una niña de aproximadamente un año.

Cabe resaltar que, después de la revelación de que Jefferson Farfán tiene una hija y que Darinka Ramírez sería la madre de la pequeña Luana, muchas personas empezaron a comentar sus redes sociales felicitándola porque lleva una vida discreta y cuida mucho a su bebé.