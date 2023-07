Jimmy Santi denuncia extorsión por integrantes del 'Tren de Aragua: "Yo no tengo dinero"

El famoso intérprete de "Chin chin", Jimmy Santi, salió a denunciar en un conocido programa de televisión que viene siendo extorsionado por integrantes de la banda delincuencial 'Tren de Aragua' y ante esto, ha colocado la denuncias correspondiente y pidió garantías para su vida.

El artista contactó al programa "Préndete", el cual es conducido por Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, para anunciar que desde hace unos días teme por su vida, ya que algunas personas realizan relaje en su contra y hasta lo amenazaron directamente diciendo que pondrían una bomba en su casa.

Ante esto, Jimmy comunicó que no entiende porqué está en la mira de los extorsionadores, ya que actualmente no tiene dinero debido a que muchas veces le han robado y hasta estafado.

"Yo no tengo dinero en realidad porque he sufrido bastantes robos aquí en Perú. Robos por parte de gente que me ha engañado, estafas, por ejemplo mi manager se llevó 280 mil dólares", comentó.