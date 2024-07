Jimmy Santi se reinventa: Este es el nuevo e impactante negocio que acaba de lanzar el artista

Jimmy Santi reapareció en público tras haber permanecido varios meses fuera de las pantallas de televisión. En esta ocasión, el cantante peruano sorprendió a sus fanáticos debido a que se encontraba supervisando lo que sería su nuevo emprendimiento y, en la siguiente nota de Exitosa, te contamos de qué se trata.

Tal parece que el recordando cantante, Jimmy Santi, decidió reinventarse y emprender en un nuevo negocio. Y es que las populares 'ratujas' del periodista Samuel Suárez captaron al artista en su puesto de venta, dejando a más de uno impactado debido a que no se sabía nada de él desde que se fue de 'El Gran Chef: Famosos'.

En ese sentido se conoció que, de acuerdo a las imágenes difundidas en el Instagram de 'Instarándula', el nuevo emprendimiento de Santi es nada más y nada menos que la venta de polos con su imagen y sus típicas frases.

Él se dispuso a asistir a una conocida feria ubicada exactamente en el Parque de la Exposición en el Cercado de Lima. Allí, el cantante vendía todo lo relacionado a su emprendimiento.

Jimmy Santi es captado en su nuevo emprendimiento.

Jimmy Santi continúa enfocado en la música y en su retorno a las pantallas de TV, luego de su recordado paso por 'El Gran Chef Famosos', programa que, sin duda, ha hecho que quede en la memoria de muchas personas pese su corta estancia.

Aunque es importante recordar que su salida del reality gastronómico estuvo marcado por la polémica debido a que Santi denunció haber sufrido malos tratos.

"Un día le dije: 'señor, yo le saludo con toda la humildad y usted, por favor, cuando me responda, míreme a los ojos, porque no soy una mie*** para que usted me trate así", contó al medio local 'Infobae'.