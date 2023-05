¿Jorge Benavides mintió? Manolo Rojas asegura que que continuará en "El reventonazo de la Chola"

Manolo Rojas se queda en América TV. Se siente asombrado después de que Jorge Benavides lo mencionara en el más reciente episodio de "JB en ATV", como una posible adición a su programa cómico, así lo dio a conocer en una reciente entrevista para "La banda del Chino".

El imitador reveló que en la actualidad cuenta con un acuerdo vigente para este año con el programa "El Reventonazo de la Chola" y se siente contento desempeñando su labor junto a Ernesto Pimentel, tal y como mencionó en una entrevista realizada por "La banda del Chino".

El humorista también concedió una entrevista a un periódico local, donde dejó claro que no formará parte del programa encabezado por Jorge Benavides, a pesar de los rumores que han circulado en los últimos días.

"A mí me vacila que haya dicho eso. Muchos me han llamado diciendo que me iré con Jorge, pero es un vacilón, es parte del guion de su programa. Me encantó que me tomen en cuenta, pero yo tengo contrato con Canal 4 por todo el año. Estoy contento y firme con "El Reventonazo de la Chola".