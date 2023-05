¡Rompió su silencio!: Jorge Benavides responde a declaraciones que hizo Dayanita tras salir de "JB en ATV"

Durante varias semanas, Jorge Benavides ha evitado pronunciarse sobre las polémicas declaraciones de Dayanita, quien reveló que no firmó contrato con "JB en ATV", pese a que trabajó cerca de cinco años en el programa.

Sin embargo, el comediante ya decidió contar su versión de los hechos en "El Valor de la Verdura" y respondió a las recientes afirmaciones de la actriz cómica. Entre ello, el popular JB lamentó que, pese a haber ayudado a su extrabajadora, esta haya decidido irse a otro programa para hablar emitir dichas expresiones en torno a él.

El líder de "JB en ATV" sorprendió al afirmar que no reconoce más a la actriz cómica, pues considera que el dinero y la rápida popularidad la terminaron cambiando. Aseguró que Dayanita tenía personas no confiables en su circulo cercano, que contribuyeron a su cambio radical.

"Me di cuenta también que se iba transformando, comenzaron a llegar los canjes, más trabajo, más dinero y poder adquisitivo. Eso, normalmente porque es humano, a algunas personas las hace cambiar. Lo digo porque me ha pasado cuando era muy joven", señaló.

El popular "JB" declaró que gracias al programa paso de ser una persona desconocida a ser una persona popular, querida y admirada; sin embargo, aseguró que su retiro fue sin agradecimiento ni reconocimiento al popular imitador.

"Sí. Fui yo quien la sacó del lugar donde estaba. Gracias al programa y a mí, ella llegó hasta donde llegó. Esta persona cuando decide retirarse del programa, ni siquiera ha tenido la delicadeza de acercarse a mi persona para decir gracias. Entonces, una persona que no te agradece lo que tú has logrado con ella, es una persona desagradecida", añadió.

Jorge Benavides reveló que seguidores de varios años, en un principio, le exigieron que saque del programa a Dayanita por pertenecer a la comunicad LGBT. Sin embargo, Benavides destacó que le dio la oportunidad de trabajar a una persona transexual, a pesar de la notable homofobia que existe en nuestro país

"No. Jamás se le maltrató. Lo que pasa es que cuando ves lágrimas, dolor, te hace pensar si la trataron mal. Yo no solamente le di la oportunidad a una persona a la que vi talentosa, sino a una transexual. Eso es importante que lo destaque porque nuestro país es un país homofóbico. Mucha gente habla mal de las personas LGBT", acotó.

Una de las declaraciones más controversiales de Dayanita fue cuando mencionó no tener contrato de trabajo con el programa "JB en ATV", dando a entender que ella no gozaba de los beneficios laborales que merece un trabajador por ley.

Sin embargo, Benavides desmintió esta versión indicando que su contrato seguía vigente y que incluso la actriz cómica podía solicitar adelantos de sueldo.

"Sí. Cuando yo me entero de esta declaración de que no existía contrato, me comunico con mi abogado y me dijo que sí seguía el contrato. Esta señorita tenía el privilegio de que podía pedir adelantos", afirmó.