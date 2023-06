Jorge Guerra confiesa que sufrió depresión: "No hubo un solo día en que no deseara estar muerto"

07/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una revelación valiente emerge. En una reciente entrevista, Jorge Guerra, actor peruano conocido por su papel de 'Jimmy Gonzales' en la serie "Al fondo hay sitio", confesó haber experimentado una profunda depresión a fines de 2022, mientras se encontraba en pleno rodaje de la exitosa teleserie de América TV.

La confesión de Jorge Guerra

"Los últimos cuatro meses del año pasado estuve profundamente deprimido. Dormía tres o dos horas, había días que no dormía y esos días eran horribles. Tuve que dejar de manejar para ir al trabajo, me tuvo que llevar la movilidad del canal", señaló el artista en el canal de YouTube de Lizbeth Cueva, 'Todos Sanamos'.

En un avance promocional, Jorge Guerra compartió que durante ese difícil periodo de su vida llegó a tener pensamientos suicidas. "Yo decía: 'De acá no sales'. Lo único que pasaba por mi cabeza todo el día era: 'Ahí está la ventana', ¿por qué no te caes?'. No hubo un solo día en que no deseara estar muerto", sostuvo.

Respaldan a Jorge Guerra

Aunque solo se ha lanzado un adelanto de la entrevista realizada por la psicóloga Lizbeth Cueva, los usuarios han elogiado al actor nacional por abrirse y hablar por primera vez sobre su enfermedad mental. Muchos le han dejado mensajes de apoyo en la sección de comentarios.

"La salud mental es sumamente importante y en este país no tiene mucha visibilidad ni menos ayuda. Este tipo de entrevistas es una apertura para que más personas puedan sentirse identificadas y busquen ayuda", expresó un internauta.

¿Quién es Jorgue Guerra?

Jorge Guerra Wiesse es un actor peruano de 25 años. Inició su carrera en el teatro, participando en obras como 'Vive' en el Teatro Julieta y 'La enfermedad de la juventud'.

Además, tuvo un destacado papel protagónico en la película 'La Bronca' de los Hermanos Daniel y Diego Vega, la cual tuvo un gran éxito y representó al Perú en el Festival de San Sebastián. En este evento, Jorge Guerra estuvo acompañado de otros actores peruanos como Rodrigo Sánchez Patiño y Rodrigo Palacios.

En junio de 2022, América TV anunció que Jorge Guerra había sido seleccionado para interpretar al nuevo personaje 'Jaimito Gonzales' en "Al fondo hay sitio".

La primera aparición de Jorge Guerra en la serie ocurrió en junio de 2022, dando vida al personaje de 'Jimmy Gonzales'. Desde entonces, la popularidad del actor ha crecido y se ha convertido en uno de los miembros más queridos del elenco. En la temporada 10, su personaje inició un romance con 'Alessia Montalván'.