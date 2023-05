Alessia y Jimmy de 'Al fondo hay sitio' sufrieron accidente en Lurín

Muchos fanáticos de la popular serie ''Al fondo hay sitio'' se mostraron preocupados tras enterarse que dos de los personajes principales, Alessia y Jimmy, habrían sufrido un accidente camino a Lurín.

A través de las historias de la cuenta Instarándula fue que se conoció lo que habría ocurrido con los actores, y es que una seguidora envío un mensaje además de un vídeo para corroborar el hecho.

En las historias se muestra a la actriz fuera de su auto, muy preocupada y evitando las cámaras. Además de sostener entre las manos una de las partes de su carro.

En seguida, otro de los seguidores de la popular cuenta capturó el preciso momento en el que la policía llega al hecho.

El sucedo habría ocurrido en el distrito de San Pedro en Lurín, según afirman los seguidores porque Karime Scander llevaba usando el celular mientras manejaba.

En otro de los clips publicados aparece el actor Jorge Guerra, más conocido como ''Jimmy'', también intentando evitar las cámaras de los fans que se encontraban en el lugar.

Seguido a ello, se muestra el auto color azul de la actriz, el cual quedó dañado en la parte delantera.

Karime trató de ocultarse quedandose dentro de su auto, pero ya muchos de los fanáticos habían tomado fotos y grabado.

Horas después, Samuel Suárez, creador de la página Instarándula, se pronunció respecto al suceso e informó que los actores estaban bien y fuera de peligro, además de que no hubo más complicaciones el el daño del vehículo y que desconocía los motivos por los cuales ocurrió el aparatoso choque.

"Lo importante que están bien no ha pasado nada malo. No hubo mayores más que el tema del carro que imagino el seguro lo va a cubrir. Pero obviamente que la actriz al ver que la gente estaba grabando no quería, debe ser un momento bastante incómodo. No sabemos los motivos por lo cual ocurrió este choque", afirmó Samuel Suárez a sus seguidores.