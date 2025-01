Joselito Carrera recuerda su PASADO como cobrador de combi: "Me esperaban las pasajeras"

07/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En diálogo con Exitosa, Joselito Carrera reveló algunos detalles de su faceta como cobrador de combi. El modelo y empresario contó que, desde muy joven, entendió el significado del trabajo, y que esto lo encaminó hacia otras oportunidades laborales a lo largo de su vida.

Joselito y su faceta como cobrador de combi

En el programa 'Contra el Tráfico', Ricardo Rondón consultó a Joselo sobre su experiencia poco conocida por el público. Con total entusiasmo, el empresario de 44 años recordó cómo era su rutina en dicho servicio, algo que ocurrió durante la década de los noventa.

"Todo Huaylas, pasaba por acá, era cobrador de combi de la 160. Todos los días yo venía como a las 4: 30 y 5 a.m. a hacer este paradero adentro de La Campiña. La ruta era Quinta Zona, Guardia Civil, Metro, Huaylas, Todo Panamá, Javier Prado, Lince, Manco Cápac y Parque Universitario. Ida y vuelta, tres horas era la vuelta completa", comentó, añadiendo que esta ruta, actualmente, ya no existe.

A su vez, resaltó que, con el tiempo, ya se había hecho conocido. "Me esperaban las pasajeras", comentó. No obstante, su trabajo no fue del todo fácil. A veces, por la alta demanda, las combis estaban tan llenas, que incluso debía ir 'colgado'.

"Nadie quería quedarse en el estribo, todos querían subir. Me colgaba y a veces me atrasaban con los pasajes. Bajaba rápido la gente y te decía 'cóbrate, ya te pagué'. Más bien yo les debía", remarcó entre risas.

Trabajó desde su adolescencia

Cabe destacar que sus inicios como trabajador se remontan aproximadamente a sus 15 años de edad. Por ello, Joselito resaltó que, durante sus vacaciones escolares, aprovechaba en ganar un poco de dinero, para posteriormente costear algunos gastos del colegio.

Había de todo, aprendí mucho en esas épocas escolares, en donde empecé. Yo aproveché en las vacaciones de diciembre a marzo, y luego retomaba mis clases. Agradezco esa formación porque, hoy en día, los millennials y centennials no la quieren sudar un poco. Todo es virtual y redes, es otra forma de ver las cosas", acotó.

Años después, una nueva oportunidad se le presentó en su vida. Joselito contó que, gracias a una amiga, pudo participar en un casting de modelaje, y resultó seleccionado. "Aparecía al fondo, pero me pagaban. Facturaba y salí en un video. De ahí, esa cosita llevó a otra", manifestó. Asimismo, resaltó que formó parte de un grupo de Mister Perú, pero el certamen nunca se llevó a cabo.

Fue así que Joselito Carrera reveló parte de su faceta como cobrador de combi, algo que ocurrió cuando el era un adolescente y le permitió entender el significado del trabajo.