Josimar revela el motivo por el que dejó a María Fe Saldaña para irse a Estados Unidos: "Todo era incertidumbre"

Josimar y María Fe Saldaña llevan una relación de varios años y muchas veces han estado envueltos en polémica, especialmente a raíz de una separación que tuvieron en el pasado. Ahora, casi 3 años después, el cantante salió al frente para aclarar el motivo por el que se fue a Estados Unidos dejando atrás a la influencer y sin importar que estaba esperando a su primero bebé.

Como se recuerda, en el 2021 Josimar se fue a Norteamérica de forma sorpresiva y María Fe se quedo en Lima al cuidado de su familia. Unas semanas después anunció su embarazo y tras volverse emprendedora en redes sociales, dio a luz a su primera hija con ayuda de su madre, mientras que el cantante estuvo celebrando le llegada de la bebé desde el extranjero.

El llamado 'Rey de la salsa perucha' se casó en Estados Unidos con la cubana Yadira Cárdenas, pero su matrimonio duró apenas unos meses ya que Josimar no tardaría en volver a Perú para reconciliarse con la madre de su hija.

El cantante brindó una entrevista al canal de YouTube de Carlos Vílchez y confesó que se vio en la obligación de irse a Estados Unidos por una oferta laboral que no podía rechazar y aunque su pareja se opuso en un inicio, tenía claro que su situación económica era insostenible debido a la crisis por la pandemia de Covid-19.

"Les dije que me dieran un tiempo, pero me respondieron que estuviera acá al mediodía, que me esperaban en la oficina en Miami.... Me fui, la dejé a mi hija, dejé a Mafe, estaba mal. No le gustó a Mafe que me fuera y nos separamos porque, prácticamente, ella pensó que la había abandonado. Le dije: ¿Pero qué hago? ¿Si me rompen el contrato, qué comemos? Todo era incertidumbre por la pandemia", reveló.