¡Por todo lo alto! Josimar anuncia su regreso a Perú con nueva gira musical: "Me consolidé en el extranjero"

Josimar Fidel anunció su regreso a los escenarios de Perú tras una larga pausa en la escena musical. El músico conocido como 'Rey de la salsa perucha' reveló que tiene en mente presentar una serie de presentaciones en nuestro país y que promete poner a bailar y gozar a sus fanáticos.

Como se recuerda, el intérprete de "Ya falta menos" se mudó a Estados Unidos hace algunos años y dejando a su pareja en un avanzando estado de gestación. Sin embargo, siempre estuvo al tanto del nacimiento de su nueva hija a la vez que hacía diversas presentaciones en Norteamérica.

El cantante de salsa llegará a nuestro país desde el 10 de enero hasta el 28 de febrero, debido a que tiene programado su gira denominada Tour Perú 2024, la cual incluye una nueva producción de sus ya conocidos éxitos musicales y los nuevos temas que ha compuesto en los últimos tiempos, convirtiéndose en un referente de la música a nivel nacional e internacional.

"El 2023 ha sido un gran año para mí, me he podido consolidar en el extranjero con mi música. Ahora este 2024 se viene con todo y quiero compartir parte de mi nuevo trabajo con ustedes, estaremos cantando en varios lugares y será emocionante para mí reencontrarme con mi público peruano", expresó.

Hace algunas semanas, hubo rumores de que María Fe Saldaña estaría embarazada nuevamente de Josimar, por lo que aprovechando su visita a Lima, el salsero se tomó el tiempo para aclarar el tema, además, dejó entrever que pronto podría casarse con la influencer.

'América hoy' le consultó al salsero sobre el proceso de divorcio con Yadira Cárdenas, la mujer cubana con la que se casó en Estados Unidos en medio de la pandemia.

"Ya estoy en proceso de divorcio. No es un tema legal, es algo que no funcionó", comentó Josimar en un inicio.

Respecto a los rumores de embarazo de su pareja, comentó que no tiene planes de volver a ser padre por ahora, además, dejó abierta la posibilidad de comprometerse con María Fe.

"Después de que me divorcié, habrá hartos anillos (...) No, no voy a hacer papá. Si Dios quiere, nos da la bendición, bienvenida, pero por ahora no", reveló.