Jossmery Toledo envía indirecta ¿A Rosa Fuentes?: "Puedes redireccionar tu vida"

No se quedó callada. La expolicía y modelo de Instagram, Jossmery Toledo, se pronunció mediante la red social de fotos después que Rosa Fuentes hablara con el programa "América hoy". Al parecer Toledo no se habría sentido cómoda del todo con las declaraciones de Fuentes, pues compartió dos mensajes en sus historias que estarían dirigidas a la aún esposa del popular 'caballito'.

La modelo, quien antes fue pareja del también futbolista Jean Deza, tomó su cuenta de Instagram y publicó dos mensajes, el primero hablaba sobre nuevos comienzos, propósitos, y seguir adelante.

"Esta semana reinvéntate, tienes que saber que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Si no estás contento con el ayer, prueba algo diferente hoy. Puedes redireccionar tu vida, tus propósitos y tus objetivos. Ya no te quedes estancado, hazlo mejor, tú puedes", se lee en el mensaje que compartió la modelo en Instagram.

En otro momento la exchica reality volvió a compartir otro mensaje haciendo referencia a la disciplina. "La disciplina es explicarle a tu cerebro todos los días, que necesitas sacrificar placeres inmediatos para recibir mayores recompensas en el futuro", reza su último mensaje.

Rosa Fuentes apareció por primera vez en vivo. Se conectó con el programa "América Hoy", desde su local de Miraflores y respondió todas las preguntas de las conductoras del magazine de las mañanas. La aún esposa de Paolo Hurtado no dudó en referirse sobre Jossmery Toledo.

La empresaria Rosa Fuentes aprovechó la entrevista en "América Hoy" para lanzar tremendo dardo contra Jossmery Toledo, la mujer que fue la manzana de la discordia en su matrimonio con el futbolista del Cienciano, Paolo Hurtado.

"En general... qué podría decirte... todo lo que han dicho ustedes, todas las conductoras de programas, que no tienen ningún tipo de valores, no tienen una buena base en casa, porque hay muchas cosas que vienen desde casa y eso se ve reflejado de grandes. No tengo nada qué hablar puntualmente de nadie", dijo.