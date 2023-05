Rosa Fuentes aparece por primera vez en vivo y lanza dardo contra Jossmery Toledo

Rosa Fuentes apareció por primera vez en vivo. Se conectó con el programa "América Hoy" desde su local de Miraflores y respondió todas las preguntas de las conductoras del magazine de las mañanas. La aún esposa de Paolo Hurtado no dudó en referirse sobre Jossmery Toledo.

La empresaria Rosa Fuentes aprovechó la entrevista en "América Hoy" para lanzar tremendo dardo contra Jossmery Toledo, la mujer que fue la manzana de la discordia en su matrimonio con el futbolista del Cienciano, Paolo Hurtado.

"En general... qué podría decirte... todo lo que han dicho ustedes, todas las conductoras de programas, que no tienen ningún tipo de valores, no tienen una buena base en casa, porque hay muchas cosas que vienen desde casa y eso se ve reflejado de grandes. No tengo nada qué hablar puntualmente de nadie", dijo.

Después de que Magaly Medina sorprendiera a su esposo, Paolo Hurtado, junto a la exchica reality Jossmery Toledo, Rosa Fuentes ofreció su primera entrevista exclusiva.

La empresaria peruana habló con Ethel Pozo desde su propio centro de rehabilitación para deportistas y, al referirse a su situación, se emocionó y su voz se quebró.

"Yo hice lo que tenía que hacer, lo que decía mi corazón, mis principios, mi criterio. No es fácil, pero creo que desde el día uno que tomé esa decisión, he tenido apoyo psicológico. Estoy en terapia, tanto yo como mi hijo", refirió.

Rosa Fuentes aseguró que recibir ayuda de un especialista en psicología es sumamente importante. "Sin terapia no se puede", expresó.

Expresó también su interés en trabajar en la recuperación de su relación como padres. "Eso no tiene por qué terminar. Continúan los trámites de la conciliación, del divorcio, pero por otro lado yo mantengo la relación de padres con él. Quiera o no, eso va seguir siempre", dijo.

Según lo señalado por Rosa Fuentes, decidió salir del país después del escándalo que involucró a su esposo por el bienestar de sus hijos, especialmente el mayor de ellos.

"Estuve con mi familia, con mis amigas. Me tomó un mes para poder pensar, ordenar un poco todo este desorden que había dejado aquí y me sirvió de mucho. Vine proyectada para levantar mi negocio. Esta situación yo no la busqué, no la pedí, pero me sirve para seguir adelante", agregó.