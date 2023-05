Jossmery Toledo: Conoce la exorbitante cifra que cobra por show después del ampay con Paolo Hurtado

02/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo Jossmery Toledo ha estado en el ojo de la tormenta hace varias semanas, esto debido al ampay que protagonizó con el futbolista Paolo Hurtado; pero parece que la expolicía estaría aprovechando su momento para hacer shows a nivel nacional, pues el último fin de semana fue vista en Chachapoyas junto al modelo Austin Palao.

Se informó que ambos asistieron a una discoteca de la mencionada ciudad para hacer show por separado y Magaly no dudó en tomar unos minutos de sus programa para comentar sobre este he hecho.

"La que sigue facturando y no le importa nada es Jossmery Toledo, creo que después del último ampay ha subido su tarifa. Los empresarios de Amazonas que la contrataron, nos contaron que les cobró 4000 soles más pasajes y viáticos", empezó diciendo la popular urraca.

La periodista de espectáculos también dijo que Jossmery no sabe hacer nada y solo se dedica a tomarse fotos con el público. "Para qué la contratan para satisfacer la curiosidad morbosa del público supongo, porque ya no canta no baila, ni siquiera sabe hablar cuando está sobre un escenario, entonces la llevan para que se tome fotos con los asistentes. (...) A la gusta ver en persona a la que se metió con Pablo Hurtado", expresó

Por otro lado, la conductora de "Magaly TV la firme" se mostró indignada y mortificada porque muchas mujeres se tomaron fotos con la manzana de la discordia entre Paolo Hurtado y Rosa Fuentes.

"Yo no sé para qué las mujeres le piden foto; que los hombres le pidan fotos, lo entiendo totalmente, ¿Pero las mujeres?, no sé, se sienten identificadas con ella quieren, ser como ella, quieren su jugador de fútbol, quieren romper hogares, no sé, no entiendo y si fuera yo, no me tomaría fotos con ella", sentenció Magaly.

¿Cuánto cobra Jossmery por cada show?

En otro momento la popular urraca mostró una conversación que tuvo con el dueño de la discoteca donde se presentó la exsuboficial. En este chat, la persona que la contrató indica que Jossmery cobra 4000 mil soles, más pasajes en avión, y viáticos.

"Y todavía como buena cobra 4000 mil soles, allá quien quiera pagarle, porque seguramente causará curiosidad. 'Va a venir Jossmery Toledo, vamos a ver a la que destruyó el matrimonio de Paolo Hurtado'. ¿Cómo será el aviso que dan en la radio cuando la promocionan?, 'vengan a ver a Jossmery Toledo, la destructora de hogares', yo no sé cómo hacen las discotecas para convencer a su público que vaya a verla, no lo entiendo", ironizó la urraca.