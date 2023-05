JP El Chamaco "Estoy enfocado en mi carrera"

El joven cantante nacional JP El Chamaco, es la figura en la actualidad en el novedoso género llamado Reparto. Pero él toma con madurez y serenidad este buen momento en la música. Esto le ha traído muchos seguidores, pero también detractores con todo tipo de comentarios.

"Las críticas me dan más fuerzas y me motivan más a seguir luchando", afirma seguro de si.

De otro lado, confirmó que iniciará un periplo por Estados Unidos en el mes de las Fiestas Patrias peruanas.

"Es un sueño cumplido que todo artista tiene cuando inicia esta carrera. Estoy muy contento por ello. me estoy preparando de la mejor manera para dar lo mejor de mi agradar a toda la colonia peruana y latina", señala JP El Chamaco.

De otro lado dio a conocer que ha lanzado su nuevo tema titulado "Toma que toma", que ya tiene gran aceptación entre sus fans enamorados.

El intérprete vuela alto y dice que le gustaría grabar con varios artistas de talla mundial, sin embargo en este momento su prioridad es su carrera.

Anota que siente mucha alegría, pero a la vez mucho compromiso a seguir trabajando más duro aún para seguir sonando duro en todas las radios de Perú.

"No me duermo en mis laureles, todo lo contrario sé que me falta mucho para lograr todo lo que persigo", finaliza.