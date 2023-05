Julinho defendió a Brenda Carvalho tras rumores de ampay: "Conozco a mi mujer"

El exjugador del Sporting Cristal, Júlio César de Andrade Moura, conocido como Julinho, finalmente se pronunció sobre las especulaciones que se hacían respecto al nuevo 'ampay' de Magaly Medina y aseguró que nunca dudó de su pareja Brenda Carvalho.

Entre los rumores sobre quien podría ser la próxima víctima de la 'Urraca', la pareja brasileña era una de las más mencionadas en las redes sociales, incluso llegaron a ser tendencia.

El conductor de 'A Presión' comentó brevemente sobre sus vínculos ante el 'ampay' tras los comentarios de los seguidores del programa deportivo que bromeaban con la polémica.

El periodista Gonzalo Núñez también fastidió a su compañero de trabajo al decir "Respira, Julinho, porque no es Brenda", desatando las risas de todos los presentes en la mesa.

Uno de los motivos que hizo pensar a los usuarios de las redes sociales que Brenda Carvalho y Julinho estaban involucrados en el 'ampay' fue que este último habría cambiado la configuración de su Instagram de perfil público a privado.

Sin embargo, el brasileño se encargó de desmentir estos rumores y manifestó que su cuenta es privada desde hace tres años. Además su pareja, Brenda, también enfatizó que el perfil de Julinho nunca fue público: "Siempre la tuvo así", dijo.

Fue en el año 2010 que la relación entre Brenda y Julinho se hizo pública ya que ambos habían terminado con sus respectivas parejas. El exfutbolista había decidido poner punto final a su relación con la modelo Paola Arias, mientras que la bailarina rompió su matrimonio de cuatro años con Stefano Arfinengo.

El inicio de la relación fue polémica debido a que diversos medios de espectáculos señalaron a la bailarina como la manzana de la discordia en el casamiento con el deportista, sin embargo; esta versión fue desmentida por ambos protagonistas.

Por su parte, la modelo Paola Arias señaló sentirse incómoda por el acercamiento entre su exesposo y Brenda, a quien consideró su amiga en ese momento.

"Brenda era mi amiga y digamos que eso me chocó un poco. No es lo ideal, no esperas que una persona cercana esté con tu ex", declaró en un programa de Magaly Medina en 2010.