Karen Schwarz: ¿Cuánto le costó su vestido de novia? Cifra sorprendió a conductores de 'América Hoy'

24/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Desde España, la influencer y esposa de Ezio Oliva, Karen Schwarz, dio una entrevista exclusiva a los conductores del programa 'América Hoy' y 'Giselo' dio a conocer la ostentosa cifra del vestido de novia que utilizó en su matrimonio la exconductora de televisión.

Noe Bernachelli la vistió

La entrevistada señaló su interés por utilizar un vestido de un diseñador en específico. Además, afirmó haber tenido la oportunidad de contar con una de sus piezas para su boda por civil.

"En mi caso siempre soñé con que me vistiera Noe Bernachelli, me vistió para el civil y para el religioso, la verdad, no hubo ningún convenio, simplemente hubo un talento de un peruano que quería que nuevamente me vistiera para un día tan importante", indicó ante la consulta de los panelistas.

¿Cuánto le costó el vestido para su boda religiosa?

Ante la consulta de los conductores del matutino 'América Hoy', sobre el costo de su indumentaria utilizada en su boda, el pasado 13 de mayo, la influencer sostuvo que no podría dar una cifra exacta, puesto que el precio incluye la sumatoria de todos los ternos y vestidos de su familia.

Sin embargo, Edson Dávila conocido como 'Giselo' interrumpió su respuesta diciendo que tenía información de último minuto referente al tema. "17, 500 dólares", dijo para sorpresa de sus compañeros conductores de 'América Hoy'.

No contento con ello, el imitador de Gisela Valcárcel pidió corroborar la información a los productores del programa.

Por su parte, la 'Rulitos' aplaudió que Karen se haya dado sus gustitos al adquirir un vestido con ese precio.

"Si está en sus posibilidades, si puede cumplir sus sueños y tienen el dinero para pagarlo. ¡Bravo, Karen Schwarz!", mencionó, a lo que la exconductora, radicada actualmente en España, recibió con agrado.

Valeria Piazza aplaude el trabajo del diseñador de Karen

La conductora de dicho espacio televisivo, Valeria Piazza, valoró el trabajo del diseñador Noe Bernachelli, de quien dijo es "impecable, todo a mano, y son semanas de trabajo".

En ese sentido, Piazza lo consideró relevante en el arte del vestido peruano. "Yo creo que es uno de los mejores diseñadores de nuestro país", sostuvo.

Asimismo, la Miss Universo 2016, recordó que ella fue vestida por este referente de la moda "muchas veces" y que admira la complejidad y detallismo de su trabajo.

A través de un enlace en vivo desde España, Karen Schwarz, dio una entrevista al programa 'América Hoy', donde uno de sus conductores reveló la cifra del vestido de novia que lució en su boda realizada en la Iglesia 'La Recoleta', el pasado 13 de mayo.