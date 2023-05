Ezio Oliva dedica romántica canción a su esposa Karen Schwarz con imágenes exclusivas de su tercera boda

24/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ezio Oliva y Karen Schwarz se casaron el pasado 13 de marzo en la iglesia La Recoleta y esto ha inspirado al cantante, el cual dedica una romántica canción a su esposa llamada 'La casa', donde se pueden apreciar imágenes exclusivas de su tercera boda.

"La Casa"

El exintegrante de la banda Ádamo precisó que su nueva producción musical es una canción que reafirma su historia de amor, su compromiso, la formación de su familia y la nueva etapa juntos tras la consolidación de su tercer matrimonio con la bendición de Dios.

A través de sus redes sociales, el cantante ha estado compartiendo diversas fotografías de su matrimonio donde no hace más que expresar el amor que siente por su pareja.

"Qué lindo es vivir y revivir momentos tan importantes para mí y mi familia, Gracias por tanto cariño. Es por eso que hemos preparado este video para que sean parte de lo que fue nuestro matrimonio religioso. Los invito a mi canal de Youtube a verlo completo", se puede leer en una publicación en IG del pasado viernes 19 de mayo.

Boda de Karen y Ezio

La exconductora de televisión, Karen Schwarz, dijo que tanto ella como su esposo no estuvieron pendientes de la organización de la recepción de su boda, y lo dejaron en manos de personas de su entera confianza, especialistas en el tema.

La ceremonia del "sí", por tercera vez, pero en esta oportunidad en matrimonio religioso, se llevó a cabo a las 4 de la tarde, en la iglesia de La Recoleta en Lima.

Cabe resaltar que, Karen y Ezio ya se habían casado por civil en el año 2016, pero esta vez decidieron dar el siguiente paso y hacerlo por religioso.

¿Qué dijo Magaly sobre la boda de Karen y Ezio?

La periodista de espectáculos no dudó en dar su punto de vista frente al matrimonio entre la exconductora de 'Yo soy' y el exintegrante de 'Ádamo'.

"A mí siempre me han encantado las historias de amor, pero ese tercer matrimonio de Karen Schwarz y Ezio Oliva me parece más una campaña de marketing chicha, muy al estilo del 'estratega' Ezio Oliva, que parecía que lo que estaban anunciando era un concierto y no una boda", expresó Magaly Medina.

Tiempo después, argumentó su posible teoría del porqué Ezio y Karen, habrían ventilado tantos detalles de su boda.

Según su punto de vista, todo esto habría tenido como finalidad que Karen Schwarz consiga nuevamente protagonismo en los medios de comunicación, mientras que Ezio Oliva aprovechó esta ceremonia para lanzar una canción durante la fiesta que brindaron a sus invitados.

La reciente tercera boda entre Karen Schwarz y Ezio Oliva ha hecho que el cantante dedique una romántica canción a la expresentadora de televisión. Asimismo, esta unión no fue vista con buenos ojos por parte de la periodista de espectáculos Magaly Medina, quien no dudó en decir que uno de los motivos era que Ezio pensaba lanzar su canción en el matrimonio.