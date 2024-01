Katia Palma es criticada por respaldar opinión de Gianotti sobre la pobreza en el Perú: "Se me cayó"

Christopher Gianotti generó polémica por los recientes comentarios que emitió acerca de la pobreza y desigualdad en el Perú. Todo ello ocurrió mientras entrevistaba a Katia Palma, quien, al parecer, estuvo de acuerdo con las palabras del conductor.

El pasado lunes, 8 de enero, Christopher junto a su esposa Úrsula Boza entrevistaron a Katia Palma, quien durante la recta final de dicha conversación se refirió a la falta de educación sexual y el pésimo sistema de salud que actualmente predomina en el Perú.

Esto generó inmediatamente que el esposo de la popular 'Mirada de tiburón' de 'Al Fondo Hay Sitio' opinará acerca de la falta de oportunidades en el país, afirmando que dicha problemática no existe aquí y que si cualquiera se lo propone podría llegar a tener éxito y abundancia económica en la vida.

"Este falso discurso mediocre de 'Ay no tenemos las mismas oportunidades'. 'Tenemos', eso es algo que tú te tienes que generar y eso es lo que la gente no entiende y durante tantos años nos han mentido, nos han dividido diciendo 'él tuvo distintas oportunidades que zutano, que mengano' y eso es mentira", señaló Gianotti bastante convencido.

Lejos de que mostrar una postura diferente, la exconductora de 'Yo Soy' solo atinó a asentar la cabeza y responder "obvio". Este hecho causó indignación entre los usuarios, quienes no dudaron en criticarla duramente.

"No puede ser que no haya dicho nada", "Quedó claro que piensa igual", "Creo que era el momento para que Katia Palma saque un letrero ante las palabras de Christopher Gianotti", "Katia no dijo nada porque piensa igual", "Se me cayó Katia", "No sé qué es peor, si Gianotti, por decir estupideces o Katia Palma por darle la razón", "A mí me llama más la atención es la cara de Katia Palma, lo mira como si le hablara el Dalai Lama", "Se pasó, pudo haber dicho algo", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en las fotografías de Katia Palma.