SJL: ¡A plena luz del día! Delincuente armado asaltó a maestras en nido con presencia de menores de edad

La inseguridad ciudadana se continúa apoderando del distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) a pocos días del término del estado de emergencia. Un delincuente que se encontraba armado asaltó a plena luz del día a maestras de un nido.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el hecho delictivo se propició dentro de las instalaciones de la institución educativa inicial 115-20 "Divino niño Jesús".

Los hechos ocurrieron en horas de la mañana de este lunes 22 de enero, a unos días de que el estado de emergencia culminara en SJL. El preciso momento del robo quedó registrado en cámaras de seguridad que se encontraban ubicadas dentro del nido.

A través de ellas, se puede observar como el delincuente aprovecha el momento en que una maestra sale del centro educativo, para poder ingresar él a robarle sus pertenencias a las demás docentes que se encontraban reunidas realizando sus labores.

De pronto, el sujeto que vestía una casaca negra, un short plomo, gorra y mascarilla, procedió a robarle sus celulares y carteras, mientras hacía el ademán de sacar el arma de fuego que portaba en su cintura.

Cabe mencionar que, el acto delictivo se realizó en presencia de menores de edad que estuvieron en riesgo durante el actuar del delincuente que aún no fue identificado, ni capturado por las autoridades.

Durante el robo, las maestras se mostraron sorprendidas al notar el ingreso del sujeto que se tomó su tiempo para robar lo que más podía, sin embargo estas mantuvieron la tranquilidad y cedieron ante el actuar delictivo.

Al respecto, Exitosa pudo conversar con los vecinos de la zona de Eduardo de la Piniella, quienes aseguraron que actos delictivos como el que sucedió hoy, son constantes por lo que hicieron un llamado a Policía Nacional del Perú (PNP) para frenar la delincuencia.

"Nos sentimos inseguras, no hay ningún policía o serenazgo no hay por acá, no vienen a ver así nomas. De noche por acá te roban, por allá fuman. Que vengan más policías, si alguien no se habría dejado robar, quizás habría pasado algo más, habían niños adentro", dijo una vecina a nuestro medio.