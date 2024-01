¿La hubiera perdonado? Anthony Aranda y la vez que reveló qué haría ante una infidelidad de Melissa Paredes

20/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Anthony Aranda y Melissa Paredes sorprendieron a todo al país al anunciar su inesperada ruptura y, a falta de la confirmación de las causas de la separación, usuarios están recordando la vez que el bailarín profesional reveló que haría ante una infidelidad de su pareja.

Lo tenía claro

Las palabras del también llamado 'Gato Activador' tuvieron lugar a mediados del año pasado, cuando para sorpresa de todos los televidentes no dudó en asegurar tajantemente que él no podría perdornar una infidelidad.

Y si bien indicó que esa sería su decisión, recalcó que tanto él como Melissa Paredes tenían claro que no podrían seguir adelante con un engaño de este tipo. Según sus propias palabras, no continuarían el día que "no se sientan cómodos uno del otro".

"En mi caso con Meli lo tenemos claro. Ninguno de los dos perdonaría una infidelidad. Creo que no lo perdonaríamos los dos. El día que no nos sintamos cómodos uno del otro, ser sinceros y seguir adelante. Igual el tiempo siempre te da la razón, saquen sus propias conclusiones", dijo en aquella ocasión.

El anuncio oficial

Como se recuerda, las palabras de Anthony Aranda han sido traídas a colación luego de que Melissa Paredes anunciara de manera oficial el fin de su relación amorosa.

Ello tuvo lugar mediante un comunicado publicado en sus propias redes sociales, donde la actriz peruana dio a conocer su "separación sentimental" para evitar malos entendidos.

Incluso, aclaró que es probable que ambos veulvan a ser juntos en los próximos días, pero aclaró que ello se deberá a "vínculos laborales" con los que continuarán cumpliendo pese a su situación actual.

"En mi condición de personaje pública y a efecto de evitar malos entendidos pongo en conocimiento mi separación sentimental con Anthony Aranda, persona por la que guardo cariño y respeto tras los buenos momentos compartidos. Es probable que nos vean juntos aún ya que compartimos vínculos laborales que seguirán su curso", indicó.

Se iban a casar

Cabe decir que esta decisión ha causado revuelo en redes sociales debido que se conocía que la pareja tenía planes de casarse.

Y es que en abril del año pasado, el viaje sorpresa de Anthony Aranda y Melissa Paredes a Estados Unidos terminó en una propuesta de matrimonio por parte del bailarín. La pareja había planeado unas vacaciones familiares en los parques temáticos de Disney, pero todo fue una excusa para la pedida de mano.