La sorpresiva confesión de Gabriela Serpa y Alfredo Benavides: Estamos por entrar a un hotel

La última confesión de Alfredo Benavides, para el canal de YouTube de Katy Villalobos, aumentará los rumores sobre una posible relación con su compañera de trabajo en "JB en ATV", Gabriela Serpa.

Durante una entrevista, Danny Rosales optó por llamar a Gabriela Serpa con el propósito de hacerle una broma; no obstante, la actriz cómica, quien forma parte del programa "JB en ATV", se encontraba en compañía de Alfredo Benavides, ya que ambos estaban programados para ser entrevistados por Magaly Medina.

Sin embargo, al contestar la llamada, el hermano de Jorge Benavides sorprendió a todos con una declaración impactante. "Estoy aquí en un hotel y tu llamas a jo...", dijo. Tras la declaración, Katy Villalobos quedó impactada y solo atinó a reírse.

Hace algunas semanas, Gabriela Serpa y Alfredo Benavides hicieron una aparición en el programa "Magaly TV, La Firme" para abordar su "relación", y la actriz cómica aseguró que Jorge Benavides ya la ha aceptado como un miembro más de la familia.

"Solo te voy a decir Magaly que ya la familia me ha aceptado", expresó. Gabriela Serpa lleva varios años trabajando con Jorge Benavides.

Gabriela Serpa también aseguró en el programa de Magaly Medina que tendría una relación sentimental con Alfredo Benavides.

"Sí tendría una relación contigo. ¿Tú tendrías una relación conmigo? (Alfredo respondió que sí) ¡Lo has pensado! Yo veo que él está de aquí para allá, yo pienso 'si yo tengo una relación con él, me puede ser infiel'. Él todo lo toma en broma, cómo lo voy a tomar en serio", declaró Gabriela.

En cuanto a Alfredo Benavides, compartió que siente atracción por su compañera en "JB en ATV". No obstante, dado que no ha estado en una relación durante los últimos siete años, tiene miedo de sufrir una decepción amorosa y ahora prefiere optar por una relación abierta.

"Claro que me gusta, cómo no me va a gustar. ¡Ni qué fuera loco! Pero creo que soy poliamoroso... una relación abierta. Los tiempos han cambiado. Así lo que diga usted, mi hermano, o los bailarines, en una relación de dos los terceros sobran. (Sobre si tener una relación) será en algún momento", manifestó el cómico de 51 años.