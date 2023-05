Alfredo Benavides y Gabriela Serpa: Cómico confiesa que está enamorado, pero aclara que es poliamoroso

En el programa de Magaly Medina del miércoles 3 de mayo, Alfredo Benavides y Gabriela Serpa comparecieron como invitados para aclarar los rumores que circulan en las redes sociales acerca de su relación.

Durante la entrevista, admitieron públicamente su situación. En respuesta a las constantes bromas que reciben cada sábado por parte de sus compañeros de programa en "JB en ATV".

Tanto Alfredo Benavides como Gabriela Serpa discutieron sobre los rumores de una relación sentimental que han circulado en las últimas semanas.

Sin embargo, Magaly Medina se cansó de las especulaciones sin respuesta y decidió investigar por sí misma para descubrir la verdad sobre la posible conexión entre ellos.

Alfredo Benavides no pareció sorprendido ni perturbado por la situación y expresó que se encuentra en un momento muy bueno de su vida, y que quiere seguir estando soltero.

Aunque admitió sentirse atraído por la belleza de Gabriela Serpa, no negó ni confirmó ninguna relación romántica con ella.

"Yo la conozco a Gaby desde que ella está en Bienvenida la tarde, tengo 51 años y claro que me gusta, cómo no me va a gustar, sería loco para que no me guste".