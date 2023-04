¿Son más que amigos? Gabriela Serpa desata rumores de romance con Alfredo Benavides

24/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El programa humorístico "JB en ATV" realizó un sketch inspirado en la nueva película de Mario Bros, en el que Alfredo Benavides caracterizó a Bowser, mientras que Gabriela Serpa interpretó a la princesa Peach. La influencer reveló algo que desató rumores de romance.

¿Gabriela Serpa confirma romance con Alfredo Benavides?

El último sábado 22 de abril, Alfredo Benavides le dedicó el famoso tema "Peaches" en "JB en ATV". Es en ese momento, la influencer reveló que él solo la "ilusiona". "Ya decídete. Él solo me calienta la oreja", dijo a modo de broma y precisó cómo son sus conversaciones detrás de cámaras.

¿Gabriela Serpa y Alfredo Benavides son más que amigos?

"Pero es que me para diciendo en el camerino que soy el amor de su vida. Me ilusiona. Que se decida", agregó Gabriela Serpa. Pero Alfredo Benavides no se quedó callado. "Somos amigos nomás. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde", sostuvo.

Los rumores de un posible

Ante la masiva cantidad de rumores que había en redes sociales sobre un posible romance entre Alfredo Benavides y Gabriela Serpa, la actriz cómica rompió su silencio y señaló que sí existe un cariño, pero distinto a lo que la gente piensa.

"Alfredo y yo somos amigos, solo es amistad y nada más. A Alfredo lo conozco desde que estaba en 'Bienvenida la tarde' y estuve en su circo del 'Niño Alfredito' cuando se presentó en Bellavista(...) Nos jugamos así en cámaras, pero no", dijo a los medios de comunicación.

Gabriela Serpa revela que descargó Tinder

En marzo de 2023, durante un sketch de "JB en ATV"', Alfredo Benavides sorprendió al revelar que Gabriela Serpa tenía Tinder, y por esa razón no quería interpretar una escena de pareja con ella. Jorge Benavides llamó a la actriz cómica y le preguntó si era cierto.

Sin ningún problema, la joven confesó que sí era cierto que tenía un perfil en la red social para adultos. "Para metida en el Tinder", dijo Alfredo Benavides. "Sí, es verdad. ¿Para qué me metí? Para conseguir al amor de mi vida", indicó bastante segura.

Gabriela Serpa también contó que estaba soltera desde hace tres años, y ya quería conseguir una pareja. "Tres años, cómo cree que estoy (risas)..... Sola, estoy sola, nada más", aclaró.

Recordemos que Alfredo Benavides y Gabriela Serpa han sido vinculados de forma romántica desde hace algunas semanas. Esto debido al vínculo que tienen en los sketches del programa "JB en ATV", pero ambos aseguran que solo mantienen una amistad.