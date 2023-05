Jefferson Farfán se pronuncia sobre infidelidad hacia 'Cuto' Guadalupe: "Tengo valores"

18/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El exfutbolista de Alianza Lima, Jefferson Farfán, abordó el tema de la infidelidad que ha afectado a su tío Luis 'Cuto' Guadalupe a manos de su esposa Charlene Castro, quien fue captada saliendo de un hotel con otro hombre.

¿Qué dijo Jefferson Farfán?

La 'Foquita' Farfán fue abordado en sus redes sociales sobre el polémico tema y no dudó en compartir sus pensamientos al respecto.

"¿Qué opinas de lo que le pasó a tu tío Cuto?", fue la pregunta que ha causado polémica en Instagram. Ante esto, Farfán decidió postear la consulta y agregar su respuesta.

Jefferson Farfán sobre infidelidad a 'Cuto' Guadalupe

Aunque se sabe que Jefferson Farfán y 'Cuto' Guadalupe han mantenido cierta distancia en asuntos familiares, el futbolista no dudó en mostrar su apoyo incondicional hacia su tío.

"No opino nada. Tengo valores, mi madre me enseñó que sangre es sangre", remarcó.

El primer pronunciamiento de 'Cuto' tras ampay

Después de que se hiciera público el escándalo en "Magaly TV, La Firme", 'Cuto' Guadalupe ofreció sus primeras declaraciones a un conocido medio de comunicación, donde trabaja.

Comunicó que ya no compartía vivienda con la madre de su hijo. De común acuerdo, él adquirió un departamento en el distrito de San Miguel para Charlene Castro y su hijo, mientras él se quedaba viviendo con su madre en Callao.

"Es que en mi relación, yo he comprado un departamento. Yo vivo con mi mamá (en el Callao) y ella (Charlene) vive con mi hijo (en San Miguel)", aseguró.

Posteriormente, aclaró que no puede distanciarse de Charlene Castro, y señaló que no muchas personas iban a entender su decisión. "Porque yo de mi madre no me separo. Algunas personas me entenderán, otras no", afirmó.

El exjugador del equipo de fútbol Universitario de Deportes reveló que compró el departamento para su todavía esposa y su hijo, ya que era el deseo de ella. El acuerdo era que él la visitaría en ese lugar, pero no vivirían juntos bajo el mismo techo.

"Si ella vive allá es porque yo pude cumplir uno de sus sueños, comprarle un departamento. Yo vivo acá con mi mamá, pero yo voy y vengo. Mi entorno familiar sabe eso. Nunca ha habido inconveniente (entre los dos)", dijo.

Es importante recordar que Luis 'Cuto' Guadalupe y Jefferson Farfán son reconocidos futbolistas que comparten la particularidad de haberse retirado del fútbol profesional. Sin embargo, a pesar de ser familia, existe una clara distancia entre ellos.