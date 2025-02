Laura Spoya confirma que incursionó OnlyFans, pero peculiar motivo hizo que se retire ¿Qué pasó?

01/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laura Spoya vuelve a dar que hablar. La exreina de belleza se animó a contar detalles de la vez que decidió incursionar en OnlyFans, la popular plataforma que ofrece contenido para adultos. Si bien afirmó que le iba a muy bien, un peculiar motivo hizo que se retire definitivamente de ese rubro. A continuación, te contamos qué fue.

Laura Spoya revela que incursionó en OnlyFans

Durante la última edición del podcast 'Good Time', la modelo y conductora, Laura Spoya, no tuvo problemas en contar sobre la vez que se animó a abrir un cuenta en OnlyFans. De acuerdo a su testimonio, dicha plataforma le brindaba interesantes sumas de dinero; sin embargo, decidió ponerle fin a su experiencia al darse cuenta que empezaba a recibir mensajes bastante extraños.

La exganadora del Miss Perú aclaró que su incursión en la plataforma para adultos se dio por una recomendación de una amiga y aunque solo llegó a subir tres videos de sus pies, ganó alrededor de 700 dólares por ello.

No obstante, de un momento a otro, empezó a recibir mensajes "de puros enfermitos", que le hacían pedidos sumamente raros como meter sus dedos en una sandía o grabarse pisando a un inofensivo osito de peluche.

Tras ello, Spoya prefirió cerrar la cuenta y desaparecer por completo, afirmando que su única intención era "ver si realmente se podía ganar dinero, pero no es para mí", señaló la elocuente modelo.

Laura Spoya revela si tuvo romance con Cueva

En julio del 2024, Laura Spoya causó revuelo al referirse abiertamente a Christian Cueva, quien, en ese momento, acaparaba las portadas de los diferentes medios de espectáculos al confirmarse que le fue infiel a Pamela López con la cantante de cumbia Pamela Franco.

La modelo, lejos de criticarlo, contó sobre la vez que conoció al popular 'Aladino' tras la invitación que se le hizo al programa deportivo que ella conducía: "Varios (me metieron letra), pero eso no se dice. (¿Christian Cueva?) No, pero fíjate que a Cuevita lo entrevisté cuando conducía CMD, muy amablemente, quise hacer como un podcast, un canal de YouTube cuando hablaba de deportes", dijo.

En esa línea, negó que el jugador haya intentado tener un romance con ella, puesto que solo aceptó ser su entrevistado en medio de un ambiente sumamente agradable para ambos.

