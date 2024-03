¡Le pone la cruz! Brunella Horna 'cuadra' a Ana Paula Consorte por negarle amistad

21/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

No cabe duda de que cada llegada de Ana Paula Consorte a nuestro país, es sinónimo de una nueva polémica. Esta vez, la brasileña 'provocó' a Brunella Horna por, supuestamente, haberse negado a tener una amistad con ella. Por ello, la conductora de televisión no dudó en pronunciarse sobre ello y mandarle un contundente mensaje.

Todo empezó cuando en la reciente edición de "América Hoy" se mostró un comentario al al que le dio like la garota donde le aconsejan que no sea amiga de la esposa de Richard Acuña.

¿Qué dijo Brunella Horna?

En el comentario que respaldó Ana Paula Consorte, una de sus seguidoras le aconsejaba lo siguiente: "No seas amiga de Brunella, todo lo hará por conveniencia". Esto fue expuesto y analizado en 'América Hoy'.

Como era de esperarse, Brunella Horna no dudó en pronunciarse sobre ello y se mostró bastante incómoda. Por esta razón, aclaró que en ningún momento ha buscado tener una amistad con la novia de Paolo Guerrero: "No entiendo por qué preguntan si es mi amiga, saben perfectamente que no somos amigas".

"La verdad yo no conozco a ninguna esposa de los futbolistas, solo Ivana Yturbe y Pamela López (...) Le molestó que haya defendido a Doña Peta, y lo sigo diciendo que siempre hay que respetar", sostuvo.

Janet Barboza arremete contra Ana Paula Consorte

Y esto no fue todo, Janet Barbosa apoyó a su compañera y no dudó en arremeter contra Ana Paula consorte, pues le recordó la polémica que protagonizó por la indirectas que le mandaba a Doña Peta.

"Ella no es una bebé es una mujer muy adulta (...) Conociendo a Ana Paula que se pelea hasta con la suegra cómo no se va pelear con ella, Ana Paula tiene ataques", expresó la afamada 'Rulitos'.

Ana Paula responde a sus detractores

Como se sabe, la 'garota' acaba de pisar suelo peruano para mudarse con Paolo Guerrero a Trujillo, cuidad donde actualmente juega tras firmar oficialmente con la Universidad César Vallejo (UCV).

A su llegada, Consorte lo hizo acompañada de su hija mayor Manuela y sus dos pequeños Paolo André y José Paolo. Sin embargo, viene recibiendo constantes críticas por parte de los usuarios en redes sociales debido a que muchos aseguran que tendría una niñera encargada de ver a los dos menores mientras ella sale a conocer Lima con el 'Depredador'.