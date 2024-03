¡Se defiende! Jean Paul Santa María cuenta qué pasó realmente con Mariella Zanetti

20/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jean Paul Santa María no dudó en salir al frente y responder por las recientes acusaciones realizadas por la actriz cómica Mariella Zanetti en un programa de espectáculos afirmando que él la trató mal sin motivo alguno.

¿Ofendió a Mariella?

Durante una entrevista, Mariella confesó que vivió un terrible incidente con el cantante durante una llamada telefónica junto a Romina Gachoy, ya que al contactarse con él, recibió muchos insultos que la dejaron sorprendida, pero aún así trató de dejarle en claro que nadie puede tratarla de esa forma.

"Estábamos (con Romina) hablando de Jean Paul, entonces le digo pásamelo es mi pata. Comenzamos a hablar y me insultó. ¿Por qué? No lo sé. Me dijo cosas horribles de la nada. (...) Romina desencajada me pidió disculpas y yo lo mandé al diablo obviamente", reveló en el espacio de espectáculos.

Esta confesión sorprendió a las presentadoras Janet Barboza y Ethel Pozo, de 'América Hoy'. Posteriormente, Brunella Horna le preguntó por qué ocurrió esto.

"Él tiene cambios de humores medios raros. No sé por qué pasó, fue de la nada que me insultó. De la nada, se molestó", explicó Mariella. Además, explicó que la actual pareja del artista tuvo que pedir disculpas en su lugar.

¡Jean Paul se defiende!

Es así como Jean Paul, al enterarse del suceso decidió hacer uso de sus redes sociales y aclaró qué fue lo que realmente pasó, dejando entrever que todo se debió a una mala broma que la actriz cómica le intentó realizar, ya que cuando se contactó con él lo hizo con otra identidad, que lo tomó desprevenido.

"Eres terrible. Cómo cuentas las cosas. ¿Cuándo dejé de ser tu 'chochera'? Ese día simplemente tú me hiciste una mala broma por teléfono, haciéndote pasar por una chica desde un teléfono desconocido y diciéndome: 'Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Ay mi vida, ¿ya te olvidaste?'. Y cosas así. Y le dijiste, además, a Romina que me harías la broma. ¡Acuérdate! Y obviamente yo no sabía que eras tú, por eso reaccioné así", explicó en un inicio el popular 'Ken de la cumbia'.

Seguido a ello, reiteró que incluso Zanetti "lo cuadró" por hablarle de mala manera, pero cuando Romina le explicó qué pasaba realmente, es que se dio cuenta de su error y le pidió que le pida disculpas.

"¡Luego tú me llamaste a cuadrarme! ja, ja. Me dijiste: 'Oye, soy yo, Mariela. A mí no me hablas así'. Yo seguía sin entender nada. Pero luego, cuando Romina me llamó y me explicó que todo era una broma, le dije que se disculpe de mi parte, que no sabía que eras tú y que te explique que a mí no me gustan esas bromas. Y ahí quedó. Sigo siendo tu 'chochera' ¡No pasa nada! ¡Vibras!", se lee en el comunicado en Instagram.

Habló sobre sus hijos

En una anterior entrevista, Santa María afirmó que hace todo lo posible para proteger la estabilidad emocional de sus hijos, ello luego que Angie Jibaja sea protagonista de nuevas polémicas.

Además, confesó que sus "retoños" toman terapia psicológica para sobrellevar los problemas que han tenido a lo largo de su crecimiento, y más adelante no les afecte las portadas donde sus padres salen.

