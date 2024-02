Leslie Shaw revela que quiere casarse, pero no desea ser mamá: "Tal vez en mi próxima vida"

Leslie Shaw se ha convertido en una de las voces más populares del género urbano, a pesar de que, en los últimos meses, ha protagonizado algunas polémicas con otras figuras del medio. Esta vez, la cantante, sorprendió al revelar que no quiere ser mamá, sin embargo, aseguró que desea casarse y tener un esposo para compartir su vida.

La artista peruana estuvo en el programa 'La Linares', donde explicó sus razones para no traer hijos al mundo. Además, fiel a su estilo, contó cómo van sus planes con 'El Prefe', con quien se comprometió y quiere casarse por todo lo alto.

Como ya es sabido, Leslie Shaw lleva una relación de varios años con 'El Prefe' y planean casarse a lo grande, pero la cantante aseguró que nunca tendrá hijos. En su conversación con Verónica Linares, afirmó que le aterra la idea de convertirse en madre.

"Yo no quiero tener hijos, pero un esposo que me soporte tantos años, sí", expresó la intérprete de 'La Faldita'.

Ante ello, la periodista el consultó la razón de esta decisión, pues creía que en un futuro podría cambiar de opinión, sin embargo, reiteró su negativa.

"No sé, me da mucha ansiedad de tan solo pensarlo. Todo, la panza, las estrías, la crianza... creo que no estoy preparada psicológicamente en esta vida, tal vez en mi próxima vida, no sé", explicó.